74歲影后甄珍和愛子章立衡去年赴北京處理私人事務後，長達數個月時間音訊全無，就連親妹銀霞都焦急發文尋找母子倆下落，去年11月初甄珍突然在臉書發文談及跟蹤騷擾防制法後，便又再次銷聲匿跡，未料，稍早無預警在臉書發文，表示要賣掉台北的房子，立刻引起網友熱議。

甄珍和兒子章立衡去年傳出失聯後，曾於9月初在微信朋友圈發文：「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完會跟大家聯繫！謝謝」，一度傳出甄珍不堪朋友長期借錢才會神隱，當時根據《三立新聞網》報導，甄珍強調任何人都無權代表她發言，若事情有進度會親自說明情況，當時也有一說，指出甄珍母子人在歐美，沒有安全疑慮的問題。

甄珍表示想要出售台北房子，更強調很快就會跟所有人見面。（圖／甄珍臉書）

直到去年11月，甄珍突然更新臉書PO文，寫道：「2022年6月實施的這個法律真好」，並附上「跟蹤騷擾防制法」多項條文，兒子章立衡也在底下留言：「這法律的確是很好，但針對的那個人恐怕程度不夠，可能看不懂」，但所指何人未從得知，事隔2個月後，甄珍再度於臉書PO文，她先祝賀所有人新年快樂，接著表示由於疫情緣故，已經好幾年沒有回臺北，因此想把房子出售，希望有意接手的人能跟祕書聯繫。

甄珍文末強調非常想念大家，估計很快就會跟所有人見面，此話一出引起網友熱烈回應：「要保重，身體健康最重要」、「甄珍姐，好想念妳，祝妳安康快樂」、「要保重，身體健康最重要， 願一切順遂」，對於有人詢問：「以後應該很難在台灣見到您了」， 她則是回覆：「我們可以搬到台中一起吃飯相聚的、祝福您一切安好」。