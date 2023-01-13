儘管全球總經變數不少，櫃檯買賣中心董事長陳永誠表示，無論景氣怎麼變化，沒有悲觀的權利，今年櫃買中心上櫃家數目標為24家，較去年增加2家，興櫃(含戰略新板10家)申請家數45家，希望今年日均量能維持去年同樣的動能。

櫃買中心今天舉行年終記者會，過去一年全球持續受到新冠疫情、通膨升息及俄烏戰爭影響，各國股市表現疲軟，111年櫃買指數收盤180.34點，雖然較前一年度下跌24.08%，但上櫃股票成交日均值604.82億元，創歷年次高，外資成交比重達20.47%，較110年度成長17%，創下歷年新高，在全球股匯市的波動下，櫃買市場表現堪稱穩定。

展望今年，陳永誠表示，通膨升息、俄烏戰爭、疫情及供應鏈調整等外在變數，對資本市場的衝擊，可能都是我們這輩子沒遇過複雜現象，這些影響是否會出現新的走向還很難預測，包括：供應鏈的大變化是不是很快恢復原來情況等，雖然面對總經及資本市場變動不拘的走向，無論景氣怎麼變化，從事證券相關工作沒有悲觀的理由，KPI還是要達成。

111年度申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為22家及67家(含12家申請登錄戰略新板)，均達成櫃買中心目標，陳永誠表示，今年上櫃家數目標為24家，較去年增加2家，興櫃家數目標45家(含戰略新板10家)，至於日均量希望能維持去年同樣的動能。

陳永誠指出，風險與報酬攜手相伴，投資行為跟人生做很多重大決定一樣，要有冒險犯難精神，才有獲利的可能，要膽大心細，希望投資人要多做功課，包括：升息到什麼程度、地緣政治影響，投資人謹慎判斷，希望股市能穩健向前健康發展。