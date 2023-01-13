一名人妻小芳（化名）前年4月2日遭逢太魯閣號翻覆事件倖存，罹患創傷後壓力症候群，在心理治療期間竟發現丈夫與一名女同事外遇，撞見2人擁抱親吻等，丈夫後來甚至毫不遮掩，直接將手機封面照設為與小三的合照，法官認定已侵害配偶權，判小三需賠償18萬。

判決書指出，小芳控訴丈夫與小三在去年6月共同搭車出遊，2人牽手、擁抱、十指交扣、擁吻，丈夫還雙手撫摸小三臀部，小三還為丈夫選購每日一錠男性綜合維他命，後來小芳知情後2人更是不在掩飾，丈夫直接把手機桌面更改為與小三的合照；小芳稱前年4月2日遭逢太魯閣號列車翻覆事故，治療期間有情緒適應障礙症及創傷後壓力症候群，心理狀況較常人脆弱，丈夫卻因此外遇，她提告求償100萬。

小三則稱不知道男方已婚，且小芳提出的截圖證據真實性存疑，標示的日期應為是後製，堅稱並無與男方有逾越一般男女正常交往的行為；但法官認為小三與男方是同事，應會打聽彼此有無婚姻狀況，且小三曾傳訊息「不管你老婆有沒有放過你都一樣嗎」，對話內容的背景還是2人的親密合照。

法官勘驗影像認為標示的日期及拍攝時間無誤，都是小芳離婚前所拍，影像中可見男方與小三多次親密牽手、接吻相擁，認定2人已超過一般男女交往分際，審酌小三現職為環保局約聘人員，前年財產所得44萬，名下有不動產，財產總額477萬，判須賠償18萬。