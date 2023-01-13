民進黨立委高嘉瑜發言多次和黨內意見不一，引發綠營支持者不滿，副總統賴清德昨晚在台北市進行「向黨員報告政見發表會」，高嘉瑜進場時遭黨員比出「倒讚」手勢，大噓「下台」、「背骨」，台北市第3選區立委當選人王鴻薇說，高嘉瑜和民進黨北市議員王世堅得到多數民眾支持，民進黨若不傾聽人民意見，當然沒有真正反省。

王鴻薇今天針對高嘉瑜遭黨員圍剿一事表示，這是民進黨的家務事，但大家可以看到，她之前就說了包含王世堅和高嘉瑜，兩人的說法和立場得到比較多民眾的支持，如果民進黨檢討的過程中，還是不願意傾聽人民意見，當然沒有真正的改革和反省。

另外，王鴻薇下周一將就職立委，當天早上國民黨議會黨團為她辦了歡送會，她說，這是民黨北市議會黨團書記長秦慧珠安排的，她非常感謝，也很感謝議長戴錫欽還有全部同仁，不過她知道有些同仁在國外、有些人可能也有安排自己的行程，但不論如何，她非常感謝黨團從選前的幫助、輔選，一直到選後還是給她送暖。