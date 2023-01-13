蘋果公司申報的監管文件顯示，執行長庫克（Tim Cook）2023年會計年度的薪酬方案預計將比去年縮減，其中更多取決於這家iPhone製造商的股價相較於同業的表現如何。

路透社報導，蘋果公司（Apple Inc）在申報的證券文件中表示，在截至去年9月的2022年會計年度，庫克的報酬為9940萬美元（約新台幣30億4810萬元），略高於他前一年獲得的酬勞9870萬美元。

2023年，庫克的薪資目標訂為4900萬美元，比2022年的酬勞減少超過40%。在去年的年度會議上，由於只有64%的股東批准庫克的薪酬方案，比前一年的94.9%少了許多，因此蘋果做了這些調整，其中最大的改變是庫克獲得的股票獎勵。

2022年會計年度，蘋果提供庫克7500萬美元的股票獎勵，其中一半是根據蘋果的股價表現。2023年會計年度，庫克的股票獎勵目標降低至4000萬美元，其中有3000萬美元是取決於股價表現。

如果蘋果股價達到績效門檻，3000萬美元的績效獎勵可能倍增到至少6000萬美元。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1120113