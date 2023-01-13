阿達、美麗本人、賀瓏及嗩吶擔任《大嘻哈時代2》主持人，各有分工，阿達和美麗本人是賽評；賀瓏是記者，負責訪問選手參賽心情；嗩吶則要炒熱現場氣氛、介紹參賽選手出場。有為主持做什麼的準備跟功課？首次挑戰主持的嗩吶笑說，看了很多豬哥亮（節目）！因為我不知道怎麼當主持人，所以豬哥亮是個很不錯的參考。

賀瓏（左）自帶喜感，負責訪問選手參賽心情。（MyVideo提供）

賀瓏是喜劇演員出身，看似是最跟嘻哈不相關的人，談到主持節目後的感想，賀瓏不改喜劇人性格嗆聲，在我的刻板印象中，嘻哈選手應該是很喜歡講real（真實）的，應該會diss（吐嘲）來diss去的，但錄影後我才發現，他們超級peace（和平）的，我甚至都覺得玩喜劇比他們嗆！他大膽又嗆辣的訪問風格，也對參賽者產生無形壓力，他透露，現在錄影，他們看到我都會覺得我很可怕， 還會在錄影前跟我說，「欸，賀瓏，等一下不要挖洞給我跳，我怕弄不出來」。

阿達（左）、美麗本人擔任節目賽評。（MyVideo提供）

4人如果遇到評審互相為自己的意見爭執時會怎麼化解？ 阿達笑回，我和美麗是賽評，我們就看戲！外國人嗩吶立刻表示，我就假裝聽不懂。賀瓏則打趣說，因為我是記者的角色，我就會問選手說，「評審在吵架，你們覺得誰是對的？」他們可能就會傻傻地跳進陷阱裡面。若是呼聲很高的選手被淘汰，要怎麼安慰？ 阿達一句話神回，其他人都是內定啦，不要想太多。在舞台上敢言的賀瓏感性說，他們下台之後，會跟我們道別，還會抱一下，抱一下的時候真的會有點哽咽感。也祝福各位選手即使離開舞台，還是可以繼續努力和加油。

《大嘻哈時代2》由陳鎮川與謝乾乾聯手製作，評審陣容包括蔡詩芸、迪拉胖與陳星翰等專業音樂人。本季的80名參賽選手，從近2000人的海選賽事脫穎而出，登上舞台的第一戰就遭遇嚴峻考驗，選手只有60秒的表演時間，三位評審會在演出結束後迅速做出判決，僅有60名選手可晉級，究竟誰能用作品與現場演出說服評審，獲得進入下一階段的資格呢？《大嘻哈時代2》每周六晚上10點在MyVideo首播。