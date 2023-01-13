農曆春節屆近，國人與親友歡樂團聚，在面對豐盛美食，是否會造成肥胖與健康負擔。衛福部苗栗醫院營養師周祐瑄特別教大家掌握過年飲食要點，「均衡攝取六大類、零嘴淺嚐多喝水、新鮮食材風味好、筋骨活動不可少」，就可以輕鬆健康過好年。

周祐瑄首先解釋均衡攝取六大類，包括每天飲食要涵蓋乳品類、水果類、蔬菜類、全榖雜糧類、豆魚蛋肉類及油脂與堅果種子類。對於零嘴淺嚐即止，並要多喝水，如花生糖、牛軋糖、巧克力、糖果、蛋捲等，油脂與精緻糖類含量高。像是花生糖1顆約有1茶匙多油脂，還含有麥芽糖，4顆就約等於1碗飯熱量。

而汽水、含糖茶飲料也是高熱量來源，一瓶600ml沙士或西打含糖量約12塊方糖、奶茶約8顆方糖、柳橙汁約7顆方糖，飲料用開水或礦泉水取代，選擇無糖茶類，避免攝取過多熱量。

年節食材要以新鮮為要，應景年菜例如蹄膀、東坡肉、炸年糕、發糕、臘肉、臘腸等皆屬高熱量、高油脂食物。年菜常以蜜汁、糖醋、勾芡等烹調方式，易無形中攝取過多熱量，應酌量使用。應選低脂瘦肉並避免內臟，例如選擇海鮮、里肌、雞肉、魚肉等。加工食品如臘肉、香腸、罐頭、醃漬物等，鹽分及糖分高，盡量用新鮮食材取代。烹調方式避免油煎、油炸，可選擇蒸、燉、滷、煮、烤、涼拌等，減少油脂攝取。增添食材風味的醬汁，也會增加脂肪、糖及鹽分攝取。建議採用天然辛香料例如蔥、薑、蒜、辣椒、香菜、番茄等增添風味。

最後，筋骨活動不可少，運動除了可以增加心肺功能、強化骨骼、增加肌肉力量，還有消除壓力及控制體重等好處。春節假期，建議每天應累積至少三十分鐘運動。多利用年假跟家人朋友們到戶外健走踏青，可以培養感情也能活動筋骨。走春或拜年時也可以散步或騎腳踏車，增加身體活動量。在家看電視時也可以進行拉伸，舒展筋骨。