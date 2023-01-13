騎車騎到睡著超危險，胸腔科醫師蘇一峰分享，一名年僅28歲的年輕男子因為經常在奇怪的場合睡著而就醫，患者主訴經常會吃飯吃到睡著，甚至會在騎車等紅燈睡著，讓他感到很困擾，經檢查發現是罹患了「猝睡症」，是一個發生率萬分之一的罕病，引起網友熱烈討論。

蘇一峰今在臉書上分享，一名28歲的男患者經常吃飯吃到一半就突然睡著，最誇張的是在騎車等紅燈的時候打瞌睡，經常想睡覺的狀況，讓患者感到很困擾，就醫檢查後發現竟是「猝睡症」，是一個發生率僅萬分之1到5的罕見疾病。

貼文引起網友討論，不少人驚呆直呼「這是日本動漫《海賊王》的主角魯夫，和主角的哥哥艾斯，和主角的爺爺卡普都有的病」、「生平第一次聽到」、「這種要怎麼治療呀」、「聽起來很辛苦」、「患者是《海賊王》的艾斯？」

另有苦主分享，他也被診斷出猝睡症，跟大家解釋一下，猝睡症和嗜睡症是完全不同的疾病，罹患猝睡症的人不會整天都想睡覺或一直都在睡，而是會在不該睡覺的環境，突然不受控制地想睡覺。

根據馬偕醫院胸腔科網站資料，猝睡症（Narcolepsy）是一種很罕見的睡眠障礙，會使患者在清醒的時候，突然出現深度睡眠的狀況，致病的原因至今仍不明，一般會在30歲以前發病，最常發生在青少年時期，僅有20％的患者會在30歲以後發病，早期症狀是白天極度嗜睡，之後才出現猝倒的症狀。而此疾病目前還無法治療，但症狀可透過生活管理搭配藥物治療獲得控制、改善。