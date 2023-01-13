中華隊備戰3月開打的世界棒球經典賽（WBC）今天通過36人集訓名單，總教練林岳平同時也公布「台灣隊長」由中信兄弟王威晨擔任，教練團看中他具備領袖氣質，也相信他能把球員帶領到好的狀態；王威晨也透過球團回應，能夠擔任中華隊隊長是莫大榮耀。

這次中華隊中由全職業球員組成，其中有17人具有旅外資歷、包含8名現役旅外球員，年齡最大的是兄弟投手李振昌，平均年齡落在26至28歲。總教練林岳平表示，希望這批新一代中華隊球員能撐起台灣新的國家隊，也希望這些選手在擔任地主隊時，打出全新中華隊樣貌。

先前教練團會議產生36人名單後，就希望由王威晨能夠擔任隊長，「餅總」表示，雖然還沒有直接與王威晨談話，但他回應會把自己準備好，也沒有拒絕。他解釋由王威晨擔任隊長的原因，「他是近年來具有代表性的選手，在這份名單中算資深，也是兄弟的隊長，他也具備領袖氣質，希望他能帶領選手奮戰。」

王威晨也透過球團回應，說道：「接到通知的時候，我覺得很榮幸也非常的開心，甚至覺得很感動，因為我認為能夠擔任中華隊隊長，這是一種莫大的榮耀，很不容易才有這個位置。」

王威晨謝謝「餅總」、所有教練團及同仁們的肯定，願意讓他帶領著大家一起往前衝，「我也了解這個位置代表的責任與重擔，我會如同在球隊時一樣，盡我所能的去幫助中華隊的隊友們及教練團。像餅總說的，不論這次的對手如何、對手是誰，希望能跟大家一起衝、一起拚，讓對手都能知道我們是誰，我很期待能夠跟這次的中華隊成員們一起在賽場上合作、一起去迎接這次的挑戰。」