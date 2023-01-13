外傳行政院長蘇貞昌將請辭，由前副總統陳建仁接閣揆，前桃園市長鄭文燦接副閣揆，台北市第3選區立委當選人王鴻薇今再批，若陳建仁組閣，就等同蔡英文總統組閣，內閣一定會成為蔡總統的魁儡，即使此次民進黨敗選後蘇貞昌下台，蔡英文是否還是不願意交出權力？這樣的內閣真的無法令人期待。

王鴻薇今受訪時說，她會把陳建仁視為蔡英文的魁儡，如果陳建仁未來事事遵從蔡英文的旨意來辦事，這個內閣基本上只是拒絕跛腳的內閣，至於副閣揆傳出是鄭文燦，好像要補足陳建仁的溫和，因為陳建仁政治性格不強。

王鴻薇表示，蘇貞昌跟陳建仁兩人個性、政治性格截然不同，大家可以看到蘇貞昌非常強勢，而且權力一把抓，很多人覺得當蘇貞昌的副手，是蘇貞昌要求做什麼事才能做什麼事，但陳建仁就不一樣，民進黨內不才可能會躍躍欲試，因為未來就會變成一個強勢的副院長。

王鴻薇強調，陳建仁當院長之後，蔡總統還是會非常強勢地拍板決定很多重要的事情，副院長現在雖然正在搶，看來還是搶位子、搶資源的成分居多，而如果未來這個組閣只是因應2024選舉，也就是民進黨又淪落成，選票至上、民意擺兩邊，這樣的狀況她覺得不只是她，相信所有在野黨立委都一定會強力監督。