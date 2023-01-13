基隆市副市長邱佩琳（圖中）、產發處長林鼎超（圖左）頒發感謝狀予東森寵物總經理鄭大智（圖右）。（張志康攝）

基隆市動保所的寵物銀行由於新大樓尚未驗收啟用，在農曆年前缺乏照料寵物寵物銀行，13日接獲東森集團捐贈一批價值新台幣20萬元，動物收容所急需的犬貓物資。東森寵物總經理鄭大智表示，希望這批物資能夠維持收容所運作，讓動物都獲妥善照護，溫馨過好年。

基隆市寵物銀行近期因新犬舍尚未取得使用執照，雖然已經有臨時電，但仍缺乏水源，收容物資未能即時備齊。有鑒於農曆春節即將到來，東森集團總裁王令麟在獲知後，由東森寵物提供相關犬貓物資給基隆市政府寵物銀行，維持收容所運作，讓動物都獲妥善照護，溫馨過好年。

13日上午由基隆市副市長邱佩琳、產業發展處長林鼎超、動物保護防疫所所長陳瑞濱代表，接受東森集團的捐贈。邱佩琳也頒發感謝狀給東森集團，由鄭大智代表接受。

鄭大智表示，希望能藉此拋磚引玉，喚起更多社會人士及團體積極參與公益，化小愛為大愛，為社會共同付出一分心力。他指出，東森寵物自2011年創立，入主實體寵物連鎖店，從虛擬走進實體，串連線下寵物食品、寵物用品、寵物美容、寵物醫療等各項寵物服務，也預計將於今年來基隆展店。

邱佩琳也向鄭大智表達市府的感謝之意，期盼東森寵物於基隆展店，指示產業發展處給予公司行號設立全力協助，積極招商來提供本市飼主最完善的寵物服務，造福所有的毛小孩。鄭大智則表示，該公司將在基隆展店，並將協助寵物銀行收容動物公益行銷、廣告傳播以增加曝光度，提升認領養率，實質幫助收容的每隻毛小孩都找到溫暖的家。