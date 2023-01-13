張耀仁（左二）、黃姵嘉（右三）穿上高中制服。（圖片提供：公視台語台）

張耀仁附身楊子儀（右）後對黃姵嘉頻頻示好黃姵嘉劇中學習薩克斯風。（圖片提供：公視台語台）

黃姵嘉從楊子儀身上看到張耀仁（左）。（圖片提供：公視台語台）

金鐘視后黃姵嘉、楊子儀、張耀仁主演的奇幻愛情台語劇《再見之後》，最新一集回憶黃姵嘉與張耀仁又甜又青澀的高中初戀。已經邁入3字頭的黃姵嘉與張耀仁，為戲逆齡穿上高中制服，黃姵嘉不好意思表示：「其實有點害羞，畢竟距離高中已經有一段距離了。」張耀仁則笑說，「還好看起來沒有太違和。」

張耀仁大方分享初戀故事，「在我小學三年級，曾做過最浪漫的事就是在月考時寫紙條跟女生告白，明明考試不能傳紙條，但我在紙條上寫『你喜歡我嗎？』丟給對方，然後丟回來的紙條上面寫『喜歡』，這大概是我人生中第一次確認自己喜歡的人她也喜歡你，真的十分難忘，但期末考之後對方就轉學了。」

《再見之後》也在本周播出的內容中揭露張耀仁為何杳無音訊，包含黃姵嘉的爸爸伊正與好友都調查出，張耀仁原本出門爬山並在河邊露營，半夜水庫放水後他人便失蹤了，發生山難意外凶多吉少，讓黃姵嘉媽媽苗可麗與死黨吳沛寧聽了都不知道該如何是好，決定先對黃姵嘉隱瞞真相。

不僅如此，劇情後半段更揭曉張耀仁出意外，竟然跟他醫師學長楊子儀有關！而張耀仁頻頻附身楊子儀，連吹薩克斯風的身段都很像，已讓黃姵嘉驚覺不對勁。

奇幻浪漫台語戲劇《再見之後》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視頻道播出，本周照常播出，22日逢春節停播一周。