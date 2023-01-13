擁有華山1914豐沛的藝文資源並鎖定城市度假看展商機，天成文旅-華山町推「雙人升等四人房住房優惠」，即日起至3月31日，兩人同行入住直接升等華山四人房，週日至週五每房每晚3,000元+10%、週六每房加價1,000元+10%，提供自助式早餐與免費享用自助柑仔鋪乙次，第三人、第四人入住加價早餐專案架每人300元+10%再享同房型免費入住，四人同行平均每人只要990元起即可暢遊台北，適合規劃北部旅遊或至華山1914看展的旅客，入住亦可同步於一樓大廳欣賞羅得嘉Billy《轉譯－從抽象藝術到英數密碼》特展，藝同為旅程增添美好。

天成文旅-華山町步行5分鐘即可抵達華山1914文創園區，便利的交通與絕佳的地點是台北藝文之旅的住宿首選。本次優惠提供華山四人房，挑高寬敞的空間，打造上下舖形式的四人房型，自推出以來深受閨蜜旅行與家庭親子客的喜愛，每一個床位皆設置23吋投射螢幕，透過行動裝置網路連線鏡像輸出即可享有個人視聽娛樂，該房型同步備有UNO卡牌與積木疊疊樂，趣味的桌上遊戲同步為旅程再加分。

入住看展藝猶未盡，天成文旅-華山町邀請到獲獎無數的亞斯伯格症畫家羅得嘉Billy，於1月18日至4月17日展出《轉譯－從抽象藝術到英數密碼》特展。Billy是第8屆加拿大溫哥華ANCA協會INAP視覺藝術獎首獎得主，同年榮獲周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章肯定，2020年更入選 Art Capital巴黎首都藝術節，與世界各地藝術家聯展。

本次展出多件抽象畫與獨創的英數密碼系列，英數密碼則是Billy自創的表現形式，透過英文字母與數字的排列組合，向達文西、畢卡索與梵谷等畫家致敬，「有金庫的機器人英數密碼」則是以旅館角色IP為雛形，透過Billy獨到的技法，以繽紛色彩與英數密碼編排呈現眼中寶比，作品也於本次展覽獨家展出。