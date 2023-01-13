一名男子因為補助申請未通過，在區公所內大聲叫囂，被員警帶離時突然亮出折疊刀攻擊，導致員警臉上遭畫8公分撕裂傷、鮮血狂流。（翻攝畫面）

一名男子因為補助申請未通過，在區公所內大聲叫囂，被員警帶離時突然亮出折疊刀攻擊，導致員警臉上遭畫8公分撕裂傷、鮮血狂流。（翻攝畫面）

新店分局碧潭派出所楊姓警員昨（12）日在新店區公所處理民眾糾紛，一名男子因補助申請未通過，在區公所內大聲叫囂鬧事，被員警帶離時突暴怒亮出折疊刀攻擊，導致員警臉上遭畫8公分撕裂傷、鮮血狂流，密錄器畫面曝光嚇壞人，目前該男子將依妨害公務、傷害罪嫌送辦。

據了解，徐男昨（12日）下午至新店區公所辦理補助事宜，疑申請未通過，徐男不滿遂大聲叫囂鬧事，公所人員向警方報案，新店分局立即派員到場，員警到場時，徐男情緒稍微平復，已無脱序行為，警方現場了解事由後，遂欲將徐男帶離現場。

警方將徐男帶離區公所時，徐男突然對25歲楊姓警員出言辱罵，並突然取出摺疊刀，劃傷楊員臉部，其他員警立即將徐男壓制，並召救護車將楊員送往耕莘醫院治療，楊員臉部8公分撕裂傷；警方現場以現行犯將徐男逮捕，行凶動機目前仍在調查，偵訊後將以妨害公務、傷害罪嫌送辦。

新北市長侯友宜得知，立即電話聯繫耕莘醫院院長林恒毅，請整形外科主任醫師來協助同仁復原及後續診治。新北市議會議長蔣根煌也指派公關室主任陳昌義至醫院探視楊員，並致贈慰問金。新店分局長余昭俊表示，同仁目前經縫合後，已在病房休養無大礙。