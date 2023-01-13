苗栗縣施情畫意公益活動，13日上午在縣府文觀局藝廊展開，共有338件作品參展。（謝明俊攝）

苗栗縣施情畫意公益活動，13日上午在縣府文觀局藝廊展開，共有338件作品參展。（謝明俊攝）

苗栗縣施情畫意公益活動，有3件競標作品由民眾自由投標。（謝明俊攝）

苗栗縣施情畫意公益活動，13日上午在縣府文觀局藝廊展開，苗栗縣副縣長鄧桂菊到場致意。（謝明俊攝）

苗栗縣施情畫意公益活動，13日上午在縣府文觀局藝廊展開，社福機構頒感謝狀給台電中油2家公司。（謝明俊攝）

苗栗縣政府關懷縣內弱勢社福機構，自2015年開始配合民間發起年終愛心公益活動，由縣內多個藝術團體共同發動畫法家、畫家一同捐出個人書法、畫作，為縣內弱勢社福機構募款，今年邁入第8屆，總共募得338件書法及畫作，今並並安排有3件特展作品，希望採取競標方式來提高募款金額，所有作品自13日起在文觀局藝廊展出，民眾只要捐出2千元就可認購一件作品，希望大家共襄盛舉、扶助弱勢。

8年前，由苗栗縣本地民間藝術團體主動發起的「施情畫義、千動愛心」公益動，結合了多個藝術團體所屬的書法家、畫家等，捐出個人作品供作義賣募款，得款再捐給苗栗縣內7個社福機構，這項公益活動獲得苗栗縣政府文觀局注意，決定以公部門力量協助相關展出事宜，並由縣府出面向台電及中油募集資源，投入這項活動相關行程事宜，規模漸具，成了縣府歲末重要的公益活動之一。

今年一共募得338件書法及繪法作品，全部作品自13日起至2月28日止，在文觀局藝廊展出，民眾只要捐出2千元，就可認購作品一幅，另外，主辦單位還準備了3件競標作品，底標價從5千元起跳，民眾可到專區自由競標，由最高價者得之。

全部標募所得款項，全數平均分配至7家社福機構，包括苗栗縣私立幼安教養院、苗栗縣私立聖家啟智中心、苗栗縣私立華嚴啟能中心、苗栗縣私立廣愛教養院、苗栗縣私立明德教養院、苗栗創世清寒植物人安養院、苗栗縣私立新苗教養院等。

活動於2月25日閉幕式上午10點，以抽籤方式決定各各捐款民眾所獲得作品，捐款方式為1月13日至2月13日，以郵政劃撥至機構專戶，或直接至各機構、文化觀光局展演科臨櫃捐款，凡參與捐款的民眾，可於3月2日至3月6日上午9時至12時，下午1時至5時，憑「作品兌換券」或機構捐款收據至文化觀光局展演藝術科領取藝術品。