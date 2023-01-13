嘉義縣東石鄉塭港國小廚房被鄰居失火波及，無法供餐。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣東石鄉塭港國小廚房12日下午池魚之殃，無法供餐，縣府今天表示，今天全校109名師生先訂便當，下周起已由東石國小設置的中央廚房供餐，縣府協助調派車輛運送至塭港國小，穩定供應塭港國小師生的午餐。

縣府指出，塭港國小因鄰居堆置的保麗龍起火，黑煙灌入校園廚房，造成廚房輕鋼架燻黑、磁磚受熱破損，幸好無人傷亡，縣府第一時間已掌握狀況，擬定後續處置方式。

縣府教育處表示，塭港國小事發第一時間即向該處連繫，通報校安，教育處長李美華也立刻致電校長黃聰哲表達關切，並指派縣府體健科長黃宏鼎今日一早到學校了解實際狀況。

黃宏鼎說，由於事發突然，東石國小中央廚房備料不及，今天塭港國小及附幼共有89名學生，還有教職員工20人，共109位師生，下周起由東石國小中央廚房供餐，運送時間約10多分鐘，感謝黃嫈珺議員下周協助運送。

黃宏鼎說，塭港國小廚房是被波及受災，受損的房舍會以最快速度協助修繕，修繕復原以前都由東石國小中央廚房供餐。

縣議員姜梅紅、黃嫈珺議員都到學校關心失火導致學生午餐供應的問題，並督促縣府用最快的速度完成廚房的修繕，黃嫈珺還允諾將提供1周的學校午餐載送協助。