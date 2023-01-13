新北市土城區慶祥街今（13）日上午某戶民宅發生縱火案，68歲沈姓男子不滿離婚後被前妻逐出家門，無處落腳，到加油站購買1桶汽油，到前妻住處門口潑灑引燃，所幸前妻與兒子及時逃生，無人傷亡。土城警分局獲報後，發動追緝沈男，但沈男中午時自行到分局投案，警方訊後將以公共危險罪嫌送辦。

據了解，從事貨車司機的沈男與前妻7、8年前離婚，因房屋登記在前妻名下，沈男無處可住，因而心生怨恨，今天上午11時許先到加油站購買汽油1桶後，再至前妻住處，當著前妻面前潑灑汽油縱火。

新北市消防局獲報趕抵，迅速將火勢撲滅，火場為家庭式工廠，屋內有沈男、前妻、兒子及員工4人，均及時逃離現場，無人受傷，燃燒面積約15平方公尺。

土城分局鎖定沈男涉案，正發動追緝，沈男自知難逃，中午12時許自行到分局投案。沈男坦承犯案，偵訊後將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。