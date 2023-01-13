今（13日）是先總統蔣經國逝世35周年，台北市長蔣萬安、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政一早前往大溪陵寢謁陵，蔣萬安也在臉書PO出，他向蔣經國報告擔任台北市長的近況，並強調凝視著經國先生的遺照，他的眼神既慈愛又期許，對視到眼眶起霧。

蔣萬安今上午趁著上班前，約清晨6點半左右前往大溪陵寢謁陵，蔣萬安說，每年今天是他固定跟經國先生說說話的日子，清晨驅車前往大溪，向蔣經國報告擔任台北市長的近況。

蔣萬安續說，凝視著經國先生的遺照，他的眼神既慈愛又期許，對視到眼眶起霧，心裡的千言萬語、肩膀上的千斤重擔，也就無所畏懼了。

蔣萬安最後表示，擔任台北市長以後，面對施政的千頭萬緒，更能理解經國先生口中字字句句的重量，「今天不做，明天會後悔」，既然台北市民選擇把台北託付給自己，自己也要為台北市政做出不會後悔的選擇。

而蔣萬安下午參加台灣燈會多源燈區搶先曝光記者會，會前受訪也表示，今特別在一大清早上班前，6點半到大溪謁陵，在過程中回憶起經國先生對這片土地的付出、服務當然有些感觸，因此落淚

另國民黨主席朱立倫今天上午赴桃園大溪謁陵，緬懷故總統蔣經國逝世35周年。他說，國民黨堅持走蔣經國路線，就是最愛台灣、最愛民眾。媒體問及蔣萬安2024年打經國牌有用嗎？對此蔣萬安表示，就是要以以民為本，為人民服務，為國家服務。