鍾欣凌（左一）、楊銘威（右一）、Darren（右二）日前接受《TALK一杯》主持人鄭偉柏專訪。（MOMOTV 提供）

電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》主角鍾欣凌、邱凱偉（Darren）、楊銘威日前接受鄭偉柏主持的MOMOTV《TALK一杯》專訪，分享楊銘威車震直接加戲衣服全脫，鍾欣凌也描述與炎亞綸首次大銀幕合作，親密戲這點最害羞。

說起拍戲過程中誰被折磨最慘，Darren點名楊銘威的車震劇情，楊銘威坦言原本劇情沒有那麼裸露，結果一到現場導演就叫他全脫：「我說為什麼？他說你等一下就脫，上衣也脫、褲子也脫，我說有人車震是脫這麼光的嗎？不怕路人看見嗎？」鍾欣凌在一旁笑說導演當天還拍了照片傳到群組，照片裡楊銘威已經脫光在玉米田中。

男神炎亞綸以巨星之姿本色出演，與鍾欣凌是在大銀幕上首度合作，鍾欣凌表示最難的部分是親熱戲，面對男神一開始還有點害羞，尤其是坐在他身上時，「你真的可以感覺到我的一個很厚實的屁股，坐在他的那個大腿的骨頭上面，我覺得很不好意思。」炎亞綸也看出她的顧慮，於是大方邀鍾欣凌放心坐下，等她一坐下，就浮誇演出痛苦掙扎貌，反而幽默化解整個情況，鍾欣凌更大誇對方可愛。

片中，鍾欣凌生動演出瘋狂粉絲，Darren也分享去大陸時，有粉絲送他一台手機，希望可以直接連絡，有一次更誇張，在IG私訊收到男生下體照，Darren直呼：「我不敢看這個。」楊銘威也遇過一個瘋狂粉絲，每天都會透過IG私訊分享自己的生活大小事，甚至在他錄節目的期間，把點心放在錄影現場的門口，也曾寄過多達100個三明治到楊銘威酒吧。