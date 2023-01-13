工研院與中國醫藥大學附設醫院今(13)日簽署合作備忘錄(MOU)，將共同打造應用於中國附醫的頂尖醫院機器人(hospital robots)服務。

據市調機構Market Research Future於2022年底最新報告指出，全球醫療機器人(medical robotics)市場規模將於2030年成長至逾新台幣7,000億元，複合年增長率(CAGR)達15.8%。

雙方將分階段合作，逐漸擴大智能醫院應用範疇，第一年在服務方面，將應用自主移動機器人於急診與護理部門，提供物流、感染管制清潔、醫療行政效率等精準解決方案；在手術方面則選定骨科、神經外科合作，輔助醫師更精準掌握病灶位置。

第二階段陸續應用其他智能科技於中國附醫各部門，第三階段再擴大應用於2025年啟用的「臺中市立老人復健綜合醫院」，打造高規格AI智慧醫院與長照智能服務。

中國醫藥大學附設醫院周德陽院長指出，面對人口老化、疫情等多重挑戰，中國附醫早已布局智慧醫療領域。今年再宣布聯手工研院，增加導入業界機器人的智能服務，在醫院搶救生命分秒必爭的急診處，減少人力點班的時間成本。

在護理部門方面，手術所需的包盤、包布及沖洗傷口藥水需求量極大，每日約250~270趟次，導致人員轉送搬運過程易造成職業傷害，有了智能機器人協助運送手術器械，不僅能減少護理人員的職業傷害，還能有效追蹤管制物品流向，提升醫療效率。

此外，工研院的醫院機器人，還能24小時在手術室與負壓病房等場域進行徹底清潔消毒，減輕醫院人力負荷，提升感染控制品質，進一步保護病人安全。

工研院副院長張培仁表示，預計將整合國內科技大廠的技術量能，從需求確認、任務選定、建立運作模式，透過「3C策略」滾動執行，逐步累積智動化應用成果。

工研院長期深耕精準醫療與智慧機械等領域，持續扮演產業平台角色，除了提供法規輔導、技術轉移等服務外，也透過經濟部技術處成立的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」將各項智慧科技與廠商共創，提供產品臨床前驗證，加快業者商品化腳步。