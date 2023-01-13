美國聯準會升息步調放款，中租投顧副總經理蘇皓毅表示，目前市場關注點開始從通膨轉變為經濟衰退，聯邦利率高點為後續關注重點。建議投資人採分批加碼、或定期定額投資方式逢低布局美股，並可將高評等的「投資級債券基金」納入投資組合。

美國聯準會去年12月一如市場預期升息2碼，升息開始步入尾聲、步伐也開始放緩。不過，這並不代表升息馬上將停止，主因美國需求面通膨仍未完全控制，工資螺旋式上升的火苗也尚未消滅。

中租投顧副總經理蘇皓毅認為，唯有聯邦資金利率高過通膨年增率，也就是實質利率為正形成黃金交叉之時，聯準會才有可能停止升息。而當通膨率降至4％以下、並形成可持續的趨勢時，降息的討論空間才會開始浮現。

蘇皓毅指出，目前市場關注點開始從通膨轉變為經濟衰退，投資人更加注重經濟動能與企業獲利下行狀況。而聯邦資金利率短期上升幅度愈高，代表對市場的衝擊程度愈大，對經濟的後作用力愈強，因此升息高峰勢必成為接下來必須關注的重點。

然而，蘇皓毅表示，聯準會在快速升息之際，其實也一邊執行量化緊縮政策，但縮表的執行率僅63％，顯示聯準會的兩手策略正採取有彈性的量化緊縮，以避免景氣快速下滑，經濟有較高的可能性軟著陸。

蘇皓毅表示，根據歷史經驗，無論美國經濟面對的是軟著陸還是硬著陸，在通膨觸頂後美股走勢都趨於上揚。近期美元指數與美債殖利率漸趨穩定，也有利於股市表現，建議投資人採取分批加碼、或定期定額投資方式逢低布局。

而中國大陸快速解封，政府為提振需求，固定投資力道仍持續成長，基礎建設在政策刺激下相對具韌性，建議投資人耐心觀察中國政策是否持續支持鬆綁封控、失業率是否持續降低，靜待景氣復甦，分批進行小額布局。

固定收益方面，無論是聯準會上調終端利率或日本央行上調公債利率區間，皆未使美債殖利率大幅上升，且10年期與2年期公債利差未明顯收斂，顯示市場仍疑慮景氣衰退。目前投資等級債殖利率較股票收益率更具吸引力，可將高評等的投資級債券基金納入投資組合。

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