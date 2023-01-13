天氣寒冷，總讓人想來一碗熱騰騰的湯，讓身體暖和起來，但又擔心熱量爆炸、導致體重上升，有醫師分享可喝由黃豆發酵製成的味噌湯，因為不只熱量低，還因其含有的益生菌能促進腸胃蠕動，有助排毒，另味噌含有類黃酮可避免發炎反應及細胞基因突變，進而防癌。

日本民間流傳「與其花錢看病，不如花錢買味噌」的諺語，味噌素來有「醫生殺手」的稱號，牙醫師劉馥萱在其臉書粉專表示，台灣因曾受日本統治，不少生活習慣受日本影響，許多店家都會賣日本傳進的的味噌湯，她分享味噌湯的4大好處，包括減肥排毒、降膽固醇、預防癌症、改善女性更年期症狀。

1. 減肥排毒：以市面上常見味噌湯碗而言，多數味噌湯的熱量皆不超過100大卡，因此飯前先喝味噌湯能增加飽足感，進而減少進食量。此外，味噌含有「米麴菌」這種益生菌，可促進腸胃蠕動，進而增進腸胃道的排毒功能。

2. 降膽固醇：黃豆含有的皂素、不飽和脂肪酸與磷脂質，能降低低密度膽固醇、增加高密度膽固醇，有助於預防高血脂、動脈粥狀硬化及其他心血管疾病。

3. 預防癌症 ：黃豆發酵後的味噌所含有的類黃酮，具有高度抗氧化能力，可避免發炎反應及細胞基因突變，進而達到預防癌症的效果。

4. 減緩女性更年期症狀：味噌及味噌湯內的豆腐為黃豆製品，皆含有大豆異黃酮，有助產生雌激素，改善女性更期缺乏荷爾蒙所出現的問題，如熱潮紅、盜汗、心悸、情緒不穩等。