新竹市長高虹安日前在臉書公布，市府支持消防提高超勤加班費到1.9萬元，1月起立即核發，為非六都第1個拍板定案的縣市，民進黨籍立委林靜儀、新竹市議員陳建名批評是收割行政院政績。對此，市府澄清，市府專頁及市長臉書專頁首段皆說明是配合行政院政策，何來收割之說？

林靜儀日前在臉書貼出高虹安發文，指今年外勤警消人員超勤加班費提高至1.9萬元，為行政院長蘇貞昌核定，並強調是全國「不要亂收割」；陳建名也在臉書指出，日前行政院調升全國外勤警消人員超勤加班費，高虹安在臉書收割，寫得好像是只有新竹市警消因她的德政受惠。

對此，市府發言人施淑婷表示，市府專頁及市長臉書專頁首段即聲明為「行政院日前核定外勤消防人員超勤加班費自今年1月1日起每人每月支領上限由1萬7千元提高至1萬9千元」，市長為支持本項政策，立即拍板核示配合中央政策，竹市消防人員於今年1月立即核發至1萬9千元，何來收割之說？

市府也說明，雖中央已提高「上限」，惟消防工作為地方自治事務，核發金額需由縣市首長裁定，視地方政府財政狀況進行評估。

市府也澄清，主計總處將消防人員超勤加班費納入一般性補助款中基本財政收支差短補助項目進行設算，新竹市財政狀況尚足以支應消防人員原編列每人每月1萬7千元之超勤加班費，因此無法獲得中央補助，經費皆為市府自有預算支應，每年需支出預算5千餘萬元。

市府說明，現消防人員每人每月再調高2千元之超勤加班費額度差距，今年共需再增加500-700萬元的預算支出，勢必需再由竹市自有經費項下支應，也勢必排擠市府其他施政預算，並指出市長高虹安第一時間同意調高本案經費，核發足額加班費給消防同仁，也是考量外勤消防同仁工作危險性高且繁重，必須給予同仁鼓勵及補償。

此外，陳建名也在同篇臉書提到，新竹市波光市集、柴橋市民活動中心、龍山國小校舍重建，3案獲「建築園冶獎」，蔡英文總統接見得獎單位，高虹安代表市府出席。

陳建名指出，這些「前朝」的工程獲獎，高虹安接受總統表揚收割，「好像」是個大家長，遇到有政治利益可以消費時，就甩鍋擺爛，任由網軍帶風向，這不是當市長的道理，更不是做人的道理。