隨著春節腳步接近，疫情也逐漸解封，傳統市場、賣場開始出現採買年貨的人潮，新北市淡水警分局也趁這時候，手持宣傳看板在各市場作宣導，並發送犯罪預防及交通安全宣導文宣，偵查隊刑警也用大聲公提醒民眾，在人潮擁擠處購物時，應將背包靠近身體，以減少被扒竊的機會。

因疫情逐漸解封的關係，採買年貨的人潮也較往年更多，淡水警方也與民眾近距離實施「防竊、防詐騙」、「路口慢看停、遵循行人號誌、行走穿越道」宣導，偵查隊的刑警更以簡單的口號「錢財不露白」、「背包斜背遠離車」、「千騙萬騙不離ATM」、「反詐騙3步驟：1聽、2掛、3查證」等提醒採買的民眾，強化犯罪預防及交通守法的資訊觀念與意識，增加自我保護能力。

此外，淡水警分局將於1月19日至1月21日，每日上午8時至下午1時規畫警力，針對淡水區中山路129巷傳統市場實施交通管制措施，提醒用路人配合。

警方呼籲，春節期間，民眾舉家外出時，應做好住家防竊措施，重要財物勿放置在家中，避免宵小趁機侵入行竊，並切記勿酒後開車，以確保行車平安；疫情近來有升溫趨勢，身處人潮擁擠的場所，除遵守防疫、戴口罩、勤洗手等規定外，也要提高警覺，隨時注意查看自己隨身的財物，希望民眾在開心過年之餘，也能守護好財產安全。