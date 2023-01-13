蘇花公路大清水隧道南口坍方，航港局緊急調派船舶疏運。台北快輪、合富輪及凱旋8號投入載車、載客服務，來回於花蓮港－蘇澳港進行海上接駁，截至中午有169車及331人登船，軍艦也在花港待命，因海運安全考量，車輛載運較耗時，比預定時間有些延誤，但旅客仍表達謝意，交通部長王國材上午視察過程說，交通部備有蘇花中斷航運機制，也是非常時期，相望大家體諒。

交通部長王國材赴花蓮港，了解船舶疏運過程。（王志偉攝）

上午花蓮港碼頭人車湧現，早上6時開放旅客、車輛報到，由於車輛須由航港局人員派人逐一代駕上船，但現場只有6名人力，且車輛上船後須進行繫固及定位，作業時間較長，也較耗時，車輛船運整體時間延誤近2小時才開船，只載人的船隻準時發船。

截至中午，合富快輪載運小客車32輛、306人。凱旋8號載運25人。臺北快輪載運量大，小客車124輛、遊覽車1輛、大貨車1輛、小貨車10輛、重機1輛，共計137輛，都已陸續出發。

因航運安全要求高，車輛輪胎繫牢，以防晃動。（王志偉攝）

蘇花中斷到15日，航港局表示，船運都會調度到花蓮港協助疏運，明天也會派更多人力協助現場車輛上船，也請海軍LST-227中明軍艦協助，已駛入14號碼頭待命，可機動性加入疏運。

交通部長王國材今早除到大清水隧道坍方現場勘查外，也趕往花蓮港了解船舶疏運情況。在等候區的台北薛姓女民眾說，5天前獨自從台北駕車到花蓮出差，因坍方回不去，聽到有海運，放心很多，也比走中橫和南迴省時多了，畢竟是天災，她認為政府機制調度服務很好。

王國材說，海運接駁也是蘇花中斷的應變計畫之一，過去也曾有類似演練，這次突發坍方也很快就定位，流程是旅客先領號碼牌，時間到再報到，報到時分配車子放哪裡、人員乘坐哪一條船，流程順暢。但因全考量會較耗時，也是非常時期，也請大家體諒。