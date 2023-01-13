警方查獲丁男承租透天厝並將室內改為溫室種植大麻。（警方提供／張亦惠台中傳真）

共查獲大麻植株312株、大麻種子22顆、乾燥大麻花0.6公克、栽種大麻器具等。（警方提供／張亦惠台中傳真）

住在雲林的丁男在雲林縣虎尾鎮承租透天厝種植大麻，中打偵查第六大隊循線追查後，將丁男及其弟弟逮捕到案，查扣近價值近2000萬元的大麻，向上朔源發現是一名居住在新北市的黃男提供資金及設備，訊後將3人移送雲林地檢署偵辦，日前偵結3人皆被起訴。

警方日前接獲情資指出丁姓男子涉嫌從事栽種大麻，經循線追查，發現丁男在雲林虎尾地區承租全新透天民宅，並改裝成溫室環境製造栽種大麻，立即成立專案小組，報請臺灣雲林地方檢察署檢察官段可芳指揮偵辦，警方去年7月持搜索票到雲林逮捕丁男兄弟，在現場共查獲大麻植株312株、大麻種子22顆、乾燥大麻花0.6公克、栽種大麻器具（植栽架、燈具、溫溼度計、測光儀、灑水器、定時器）及手機4支等證物。

警方查出，丁男透過網路購得大麻種子並上網自學栽種技術，從種子開始培植後，再以扦插方式不斷移植分株，雖尚未採收，但大麻已經生長到近1公尺長，顯見有相當的種植技術，但丁男咬定是居住在新北市的黃男為幕後主嫌，提供資金跟栽種技術、設備等，警方去年10月也將黃男逮捕到案。

警方查扣的312株大麻每珠可採收約50到60克乾燥大麻花，每克市價約1000元到1200元不等，若成功採收，可賣出近2000萬元，警方訊後將3人依違反毒品危害防制條例移送雲林地檢署申辦，3人皆被起訴。