今日高雄「公車式小黃2.0」正式通車，將改善當地居民交通環境。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

為改善偏鄉地區的交通環境，高雄市交通局推出「公車式小黃2.0」，用計程車代替公車，以計程車機動性，改善當地居民交通環境不足。今日杉林區正式通車，交通局表示，乘車採記名預約制，最晚須於乘車日前一日下午5時前預約，幸福運輸營運服務中心收到預約後會立即進行媒合，乘客達兩人以上即可發車。

高雄市為改善偏鄉居民交通環境，2014年全國首創公車式小黃，以計程車代替公車，定線定班行駛。後因常發生無人搭乘的情形，故交通局將公車式小黃服務升級成2.0，將部分計程車改為預約制，只要民眾出門前預約，就有車可搭，大幅提高效率。

杉林區共8個里，人口數1.1萬人，因屬偏鄉地區，公共運輸服務路線不多，民眾候車班距皆大於60分鐘，雖已有計程車定線定班服務，但也僅服務幾個鄉里且班次不多，未能充分提供居民行的便利。

高雄副市長林欽榮今日上午於月眉文化公園宣布，杉林區公車式小黃2.0正式通車，將有2輛計程車採預約制，再加上原定線定班1輛，共3輛計程車服務杉林區的居民。

交通局表示，公車式小黃2.0需求涵蓋區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等在地單位，服務範圍包括學生就學、長者就醫、復健、長照、民眾採買、洽公等。

高雄市區監理所長劉育麟表示，改善偏鄉交通運輸是近年政府及社會所關注的焦點，偏鄉地區幸福巴士計畫透過交通部的法規鬆綁、公路總局的經費補助，以及在地監理所、交通局、區公所與民間企業的共同努力，提供真正接地氣的人本交通運輸，日後也將持續將成功經驗複製到其他偏原鄉地區。

交通局提醒，民眾若想了解服務內容或有搭車需求，都可於平日上午8時30分至下午5時，向在地需求通報據點詢問或撥打免費服務專線0800-660-696及Line聯繫與預約。

乘車採記名預約制，民眾最晚須於乘車日前一日下午5時前完成預約，幸福運輸營運服務中心收到預約後會立即進行媒合，乘客達兩人以上即可發車，並將預約結果通知民眾，服務車輛並於車身放置「幸福巴士 杉林線」車貼提供乘客辨識。