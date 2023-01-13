苗栗縣政府為鼓勵縣內優秀國中生留在縣內高中就讀，自2007年開始設立國中會考優秀成績激勵方案，頒給5A5＋成績學生以及運動績優學生，每人最高額8萬元獎學金，同時並鼓勵努力辦學、認真培養運動好手的校方績優獎金，今年共發給會考成績優秀及運動績優學生共32人，辦學優秀學校包括建國國中、苑裡高中等共22所學校，苗栗縣長鍾東錦鼓勵各校校長努力辦學，讓苗栗學子擁有更優良的學習環境，留住更多人才。

苗栗縣長鍾東錦13日上午主持激勵方案獎學金頒發典禮，表揚運動表現傑出同學。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為鼓勵優秀國中畢業生，包括學業成績優異及運動表現優秀的同學，能留在縣內公私立高中、職繼續就讀，從2007年實施12年國教開始，就設置激勵獎學金，來吸引優秀學子留縣就讀，獎項內容包括國中會考5A5＋者8萬元，5A者3萬6千元。運動傑出者8萬元。後來，縣府為了鼓勵學校努力營造良好就學環境，以及教學資源，另對學生表現優秀學校，同樣予以獎金鼓勵，以營造良善循環，讓苗栗縣學校教學環境更形健康完整。

苗栗縣長鍾東錦13日上午主持激勵方案獎學金頒發典禮，表揚辦學優良學校。（謝明俊攝）

今年共有32名學生因成績優良及運動表現傑出獲得獎學金，其中照國國中畢業的同學蘇少萱國中會考績達5A9＋，選擇留在頭份市興華高中就讀，蘇少萱表示，選擇興華高中除了因離家近，可以節省每天上學通勤時間，透過繁星計畫也可比新竹地區學校更容易錄取頂尖大學。

苗栗縣長鍾東錦13日上午主持激勵方案獎學金頒發典禮。（謝明俊攝）

13日上午，苗栗縣長鍾東錦表持獎學金及激勵方案頒獎典禮，鍾東錦特別肯定各校校長老師都是教育專家，他期勉各校長全力打造更優良的學習環境，讓苗栗學子不須遠離家鄉就讀，讓優秀人才能夠留在縣內發光發熱。