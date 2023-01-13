晶圓代工大廠台積電12日召開法人說明會，公布2022年第四季每股純益(EPS)11.41元，毛利率衝上62.2%，累計去年稅後純益首突破兆元大關達1兆165.30億元，換算去年平均每天可賺近28億元。台積電繳出亮眼成績引發網友討論，有網友分析台積電降低成本非常厲害，跟美國大廠英特爾相比差別很大，「英特爾豈止輸，而是完全被打趴。」

原PO在PTT發文指出，他分別在台積電跟英特爾的產線工作過，見識到兩家大廠降低成本（Cost Down）的功力，不是一、兩倍的級別差異。他提到過去CPU市場被壟斷，英特爾還領先時CPU毛利很高，Cost Down根本幼稚園等級，後來台積電開始代工CPU，幾乎通吃全部HPC運算晶片代工訂單，毛利率也暴增到60%。

原PO強調台積電在降低成本方面非常厲害，拿生產智慧手機的產線成本控制能力，用來生產高毛利的CPU「根本暴利」，以前一個裸晶片只能賣幾塊錢，現在每個都能賣錢，完全不需要報廢。

相比之下，英特爾去年第三季毛利率41%，原PO直言「已經不是落後不落後的問題了。」他進一步指出，即使台積電 7 奈米機台都快折舊光了，現在產量還占30%，即便產能鬆動， 還是賺很多；至於英特爾，14 奈米都已經要進入夕陽了仍不見客戶蹤影，「英特爾豈止輸，而是完全被打趴！」

台積電周四召開法說會釋出中性偏多訊息，預估2023年營收小幅成長，激勵台積電ADR大漲6.4%，連五漲收在87美元。台股現貨部分，台積電早盤暴漲22.5元至509元，終場上漲13.5元收在500元。