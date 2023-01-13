據澎湃新聞報導，中國外交部官網「主要官員」欄目更新訊息顯示，馬朝旭已任外交部分管外交日常業務工作的副部長，明確為正部長級。
據公開資料，馬朝旭，男，漢族，1963年9月生，黑龍江哈爾濱人，北大政治經濟學博士。
馬朝旭1981-1985年就讀北京大學，經濟系世界經濟專業本科畢業。1985-1987年，北京大學經濟學院政治經濟學專業碩士。
碩士畢業後，馬朝旭進入外交領域工作。1987-1990年，任職外交部國際司隨員；1990-1993年，常駐聯合國代表團隨員、三秘；1993-1996年，回國任外交部國際司三秘、副處長；1996-1999年，任國務院外事辦公室副處長、處長、參贊（1996年-1999年北京大學經濟學院政治經濟學在職博士）；1999-2001年，任中央外事工作領導小組辦公室副局長。
2001-2002年，馬朝旭任駐英大使館參贊；2002-2004年，駐比利時大使館兼駐歐共體使團公使銜參贊；2004-2009年，任外交部政策研究司副司長、司長；2009-2011年，任外交部新聞司司長；2011-2013年，任外交部部長助理。
2013-2016年，馬朝旭任駐澳洲大使；2016-2018年，任常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使；2018-2019年，任常駐聯合國代表、特命全權大使；2019年，任外交部副部長至今。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。