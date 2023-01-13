韓菲將於5月推出首張專輯。（駿馬客工作室提供）

網友封為「最美星二代」的韓菲20歲前夕正式以歌手身分出道，預計5月推出首張專輯，她今（13日）與爸媽王中平、余皓然邀媒體見面暢聊。韓菲升大二前考慮半年決定休學專心衝刺歌壇，開明的爸媽也全力支持。對於女兒出道是否有下禁愛令？王中平秒回：「禁愛令當然一直都有。」還要求女兒26歲才能談戀愛，媽媽則希望女兒不要像自己那麼早婚。至於投資多少錢打造韓菲首張專輯？余皓然笑稱老闆是王中平，王中平則透露另外還找了2位金主幫忙出資，預計投入近千萬元。

提到戲劇《黃金歲月》中，葉家妤演唱的（心里只有你）正是王中平與韓菲共同創作的第一首歌，王中平今無預警向女兒道歉「對不起」，說：「我在拍《黃金歲月》時，我戲中女兒要唱歌，因為我是韓菲最早的歌迷，聽過她很多創作，突然覺得她有一首歌很適合，就用了女兒的曲、填了自己的詞。」他事前沒告訴老婆女兒這件事， 直到余皓然看《黃金歲月》突然聽到這首歌覺得似曾相識才發覺，余皓然說：「幸好爸爸還滿有良心的，有說是他與韓菲一起創作。」韓菲得知此事非但不生氣，還為了幫爸爸錄這首歌的Demo去學台語，只是沒想到王中平最後竟交出另外請了別人唱的Demo版本，令女兒一時間好傷心。

背負著「最美星二代」盛名出道，韓菲坦言自己一方面感到壓力頗大，一方面又很感謝爸媽讓她還沒出道就獲得許多關注，個性成熟、有著摩羯座老靈魂的韓菲這樣說：「『星二代』是壓力也是助力，一體兩面，雖然大家會有『靠爸靠媽』的既定印象，難免會有壓力，不過同時我很感謝爸媽給我這樣的身分，讓我能比別人有更多機會曝光，其實是很難能可貴的驚艷，覺得機會來了就應該要好好把握。」

不過隨著受到關注而知名度變高，酸民留言也跟著變多，她透露除了有酸民說她是「靠爸（媽）一族」外，也常飽受「臉很大」、「肉肉的」等針對外表的言語攻擊，讓她一開始很受傷，幸好在媽媽的鼓勵下學著不去看留言，多看一些心理勵志的書籍，讓自己保持正向思考，韓菲笑說：「現在反而是媽媽有時候會看到批評家人的留言會忍不住生氣，換我提醒她不要被酸民影響。」

韓菲光是IG帳號就有超過4萬4000人追蹤，讓她未發片就備受各界矚目，說起音不諱言自己會想走歌手這條路也是受到IU的啟發。樂啟蒙，韓菲透露自己最愛的歌手就是南韓國民天后IU，即將於5月發片的韓菲，去年底開始練唱培訓並開始準備新專輯前置錄音工作，為此她特別暫時休學給自己一年時間全力衝刺歌唱事業，且這2個月勤於運動的她還意外「鏟肉」3公斤，韓菲笑說：「之前去加拿大念書不小心胖了3公斤，現在終於減回來了，還想要再瘦一點。」