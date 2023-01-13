民進黨立委何志偉昨日出席副總統、黨主席候選人賴清德政見發表會時，遭基層連番嗆聲，質疑他是到中國大陸做生意的「紅頂商人」、「什麼人都可以罵人黑道，就是你不行！」。何志偉13日於立法院受訪指出，民意代表接受支持者挑戰，回歸基層、傾聽基層是好的開始，政黨要海納百川，大鳴大放總比背後插刀、放箭好一千倍。

何志偉指出，民進黨執政失敗過，因此接下來傾聽基層聲音，就當前問題一步一步改革，一點一滴來做。放眼全台政黨，賴清德身為準黨主席，與民眾面對面談話者的舉動非常健康，一個政黨要海納百川、各式各樣的聲音都要聽到，會讓政黨更有韌性。

對於同場的黨籍立委高嘉瑜與他一樣被支持者砲轟要求下台，何志偉說，公共政策的討論上要有真實度，所有表達還是要多點溫度，能正面聆聽、傾聽都是好事。

媒體追問，是否藉由這波操作瞄準2024選戰，何志偉否認，這些聲音和挑戰都是日後的養分，沒有小我才有大我，沒有個人才有團結，相信大家看到昨天的場面，會覺得民進黨是有活力的政黨，當面溝通講清楚都比背後插刀放箭好千倍，但民意如流水，民代要隨時做出改變，找回價值跟初衷。