基隆市長謝國樑日前提出推動台鐵基隆到南港間直達車政策，委託立法委員蔡適應協助溝通。蔡適應服務處13日表示，台鐵表示晨間西部幹線在上班通勤時間使用量飽和，為維持基隆及汐止各站旅客權益，將維持目前現有的一班基隆至南港直達車班次。

去年12月30日，謝國樑邀蔡適應到基隆市府，商討共同推動基隆到南港直達車，希望提供基隆市通勤族更具體的助益。蔡適應服務處13日表示，台鐵發文回應表示早上6時到9時之間的上班通勤時間，路線容量使用已達飽和，無法再增開列車。若針對現有班次減少停靠站改為基隆至南港直達車，將影響基隆地區（八堵、七堵）及新北地區（汐止、汐科）等各車站之旅客權益。

台鐵局指出，現有基隆直達車109次自強號（基隆7：34開，中停八堵後直達臺北8：09到，行車時間35分鐘），已開行十多年，相當受到基隆地區旅客青睞將竭力維持。

蔡適應表示，台鐵曾多次向他提到，因為西部幹線和東部幹線在八堵交會，現有班次調動會影響基隆地區（八堵、七堵、百福）、新北地區（瑞芳、汐止）往台北方向的乘車權益，他尊重臺灣鐵路管理局的專業判斷。

蔡適應指出，基隆通勤尖峰時間往台北方向移動的需求頗大，若以台鐵和國道客運並行不悖，再增加其他路段城際快捷公車的部分，充分利用62快速道路銜接國道一號和國道三號，紓解基隆往南港的旅客，他認為基隆市政府也可以朝這個方向多加規畫。