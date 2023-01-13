迎戰2024總統大選，國民黨內傳出要將非綠陣營人士全部納入整合民調聲音。前總統馬英九下午出席安得烈慈善協會執行長羅紹和《有溫度的人》新書發表會前，被問到心中合適人選時，只點頭微笑表示「有戰力的人就好」。

藍初選規則未訂恐重演分裂？ 侯友宜：不分你我團結在一起
總統大選整合非綠陣營？朱立倫：歡迎大家支持加入國民黨
侯友宜選2024是落跑？ 江啟臣：新北市長選舉顯示沒這顧慮
#非綠大聯盟 #總統大選 #馬英九 #國民黨 #2024