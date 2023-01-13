總統大選非綠聯盟屬意誰？ 馬英九：有戰力的人就好 14:192023/01/13 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 迎戰2024總統大選，國民黨內傳出要將非綠陣營人士全部納入整合民調聲音。前總統馬英九下午出席安得烈慈善協會執行長羅紹和《有溫度的人》新書發表會前，被問到心中合適人選時，只點頭微笑表示「有戰力的人就好」。 藍初選規則未訂恐重演分裂？ 侯友宜：不分你我團結在一起 總統大選整合非綠陣營？朱立倫：歡迎大家支持加入國民黨 侯友宜選2024是落跑？ 江啟臣：新北市長選舉顯示沒這顧慮 #非綠大聯盟 #總統大選 #馬英九 #國民黨 #2024 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍營天王都想搶2024總統？議長驚曝朱立倫內心盤算 14:492023/01/13 政治 不能疑美？這些總統都曾對美國說不！郭正亮：賴清德太可笑 00:102023/01/13 政治 2024整合非綠大聯盟？ 江啟臣：藍九合一勝選後可能性降低 13:262023/01/13 政治 國民黨擬啟動「防磚」條款有利選2024？ 侯友宜這樣說 11:172023/01/13 政治 國民黨撤延會決議普發現金卡關？柯建銘：要坐下來好好談 12:072023/01/12 政治 賴清德、侯友宜2024對決誰會贏？沈富雄預測是「他」 22:062023/01/12 政治 政黨支持度洗牌！ 國民黨超車民進黨衝第一 藍：努力獲肯定 11:432023/01/13 政治 卸任台大校長後下一步瞄準2024？管中閔給出2個回覆 21:392023/01/12 生活 「延會能否劃下完美句點就看明天」 柯建銘晚間向國民黨喊話 23:042023/01/12 政治 藍喊先審查發現金條例 柯建銘：司馬昭之心 12:172023/01/13 政治 賴清德批「疑美論」打什麼算盤？郭正亮3分析全破解 00:012023/01/13 政治 傳朱要訪日、「他」訪陸？ 朱立倫回應了 11:582023/01/12 政治 蘇貞昌留任與否成謎 洪秀柱：讓蘇待到2024看民進黨下場 13:292023/01/12 政治 海納百川》誠實面對現實，國民黨才能重返執政（朱駿） 17:242023/01/12 海納百川 談2024總統大選 朱立倫提非綠大聯盟 10:092023/01/13 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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