36歲劉小姐2年前因丈夫外遇離婚、疼愛她的奶奶剛好過世遭到雙重打擊，罹患重度憂鬱症接受治療，卻因藥物副作用整日昏沉並伴隨噁心、嘔吐，難以正常工作，經顱磁刺激術（簡稱rTMS）的方式治療後，憂鬱症狀大輻改善，慢慢脫離藥物、回歸正常生活。

劉小姐向醫師表示，她罹患憂鬱症後連遺書都寫好，還把小孩託給妹妹照顧，後在妹妹半哄半勸下就醫；為了小孩著想，她走上與憂鬱症的摶鬥之路，然而服用抗憂鬱藥物時，嚴重的副作用讓她整天昏沉、噁心嘔吐，不但無法工作，連接送小孩上、下學都變得困難，抗鬱之路走得相當艱辛。

台中醫院精神科主任蔡宏明表示，憂鬱症若置之不理，除出現自殘等行為外，對大腦也會造成損傷，趁早治療是最佳上策；過去治療憂鬱症大多以藥物方式治療，但有約2到3成患者會出現嚴重副作用。另，懷孕中的婦女也常因為考慮到胎兒健康，對服藥產生抗拒，延誤治療時機。

蔡宏明說，顱磁刺激術是種非侵入性的治療，利用特定線圈形成一定強度的磁場，透過電磁所產生的微弱電流來刺激大腦負責情緒調節的區域，使其恢復神經細胞的活性，使憂鬱的症狀獲得改善，目前對於重度憂鬱症的治療效果相當不錯。

劉小姐決定接受顱磁刺激術治療，1次療程需接受10次的治療，她表示，施作到第5、6次時，憂鬱狀況改善就有感，晚上很好入睡，規律的作息讓她更好控制病情，大腦也開始可以思考；目前劉小姐已一段時間未再經歷嚴重鬱期，下個月將再實施第2次療程。

蔡宏明建議，憂鬱症患者在治療時一定要與醫師充分討論，若在服用藥物時出現副作用，切勿擅自停藥，以免讓憂鬱症再度復發或惡化，同時鼓勵憂鬱症的患者，憂鬱症的治療需要時間及耐心，多給自己機會，是面對憂鬱症的正確心態。