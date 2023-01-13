勞動部展開春安聯合督導檢查，勞動部長許銘春和高雄市副市長羅達生等人今天上午前往興達電廠燃氣機組更新改建計畫工程視察，同時關懷勞工朋友拜早年，離去前，媒體詢問許銘春對外傳內閣總辭的意見，她回應表示，目前仍做好現階段工作，其他則尊重府院長官決定。

勞動部展開春安聯合督導檢查，勞動部長許銘春和高雄市副市長羅達生等人今天上午前往興達電廠燃氣機組更新改建計畫工程視察。(林雅惠攝)

台電電力股份有限公司核能火力發電工程處在興達電廠東南側永安鹽灘地興建1至3號機複循環發電機組設備及廠房和相關設施採購帶安裝案，整起工程造價624億370萬元，勞動部長許銘春、高雄市副市長羅達生及勞工局長周登春等人今天上午一同前往視察興建工程，實施春安聯合督導，現場並由台電代表處長黃啟祥進行簡報說明。

勞動部展開春安聯合督導檢查，勞動部長許銘春和高雄市副市長羅達生等人今天上午前往興達電廠燃氣機組更新改建計畫工程視察。(林雅惠攝)

許銘春致詞表示，農曆春節即將到來，各事業單位正在進行年度歲修或趕工，根據過去經驗，這段期間容易導致勞工過勞或因疏忽而發生危險，所以勞動部職安署在去年底12月27日就展開春安加強勞動檢查。

勞動部展開春安聯合督導檢查，勞動部長許銘春和高雄市副市長羅達生等人今天上午前往興達電廠燃氣機組更新改建計畫工程視察。(林雅惠攝)

許銘春說，今天是勞動部的春安聯合督導檢查，由她及2位次長和職安署主管分別率勞動檢查機構人員，於北、中、南等地區針對桃園煉油廠、台中港重件碼頭及興達電廠工程等同步實施春安聯合督導。即將農曆年節，許銘春也感謝台電興達電廠的勞工，特別前往慰問關心他們，祝大家新年快樂。

即將農曆年節，勞動部長許銘春感謝台電興達電廠的勞工，特別慰問關心他們，祝大家新年快樂。(林雅惠攝)

許銘春並公布針對興達電廠燃氣機組更新改建工程計畫聯合檢查結果，初步違反工程19項及停工1處，罰緩77萬元，她呼籲對於工安不要存有僥倖心態，務必落實所有SOP程序。她說，安全管理及稽核非常重要，職安署及高雄市政府針對後續缺失改善部分，將會加強督促。

對於各界盛傳內閣將總辭，許銘春僅簡短回應，目前仍做好現階段工作，其他則尊重府院長官決定。