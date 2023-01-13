台積電(2330)法說過後激情演出，帶動台股早盤一度大漲逾200點，但年節前調節壓力不小，加上大立光(3008)法說過後破底演出，甚至一度近跌停，使得台股盤中即見漲幅收斂，逼近萬五後無功而返，儼然成為台積電「一個人的武林」，終場台股收漲92.49點、報在14824.13點、成交量為1819.69億元；台股周線連2紅、本周指數漲450點。

今日電子權值股聚焦昨法說落幕的台積電、大立光，惟雙方釋出的訊息卻是南轅北轍，台積電法說會定調2023年上半年營運轉弱、但下半年將強勁復甦，使全年美元營收維持小幅成長，今股價反應正向訊息，帶量開高站回500元大關、最高衝上509元，終場收漲2.7%、報在500元整數關卡；大立光董事長林恩平示警手機需求惡化，「今年幾乎全部的手機廠都非常悲觀」，股價重挫，一度摔出2000元大關，終場收跌7.18%、報在2005元，驚險守住股王寶座，連帶主要業務之一為手機聯發科(2454)同樣受到波及，早盤後由紅翻紅，重挫近3%。其餘權值股鴻海(2317)、聯電(2303)則多在平盤上小漲震盪。

今日電子股盤面明顯圍繞台積電，挾台積電基本面喊安，連帶台積電相關設備廠股價走高，上品(4770)漲幅達5%，光罩(2338)收漲近3%，家登(3680)則是開高走低，終場收黑。另外，台積電矽智財相關力旺(3529)也受激勵大漲3.4%。

傳產股今漲幅以水泥股最為搶鏡，類股漲幅逾1.3%，龍頭股台泥(1101)大漲2%，帶動亞泥(1102)、嘉泥(1103)、信大(1109)等聯袂走揚。

分析師表示，台積電法說對第一季展望符合市場預期且全年有機會成長，加上美國通膨降溫，有助於提升市場信心，不過年關將近，台股急漲調節為主，預料盤勢將是萬四到萬五的大區間震盪。類股輪動快速，短線以技術面強勢的個股拉回偏多操作，預期部分資金轉向非電族群，可關注內需題材，看好受惠低基期及疫後消費復甦題材，如餐飲、飯店、觀光類股，或者是大陸解封後復甦概念股，如餐飲、美容、保健產品等，若第一季大陸疫情可控，預計復甦力道強勁。

下周台股只剩下兩個交易日就將封關，且下周一美股休市，經濟數據上，將陸續公布美國零售銷售，大陸GDP、固定投資、零售銷售，預計因大陸放棄清零，短線確診激增，預期將衝擊經濟增長。