屏東縣長周春米體驗屏東縣民公園遊具。(林和生攝)

屏東縣政府推動「一鄉鎮一特色共融遊戲場」計畫至今，積極於各鄉鎮進行遊戲場建設，縣民公園共融遊戲場趕在農曆年前正式啟用；縣府表示，共融公園透過營造屏東山系地貌、創造遊戲場地形高低變化等設計，未來可望成為大小朋友遊玩景點新地標。

屏東縣長周春米啟用這天與小朋友們一起體驗新的遊樂場，看見學童們玩得不亦樂乎、相當開心，她表示，這是春節前送給孩子們的禮物，縣民公園占地1.1公頃，場域非常廣，除幼兒到長輩都可以來體驗外。

此次更為13歲至18歲的青少年量身訂做多達72種不同遊戲玩法，打造出屬於旗艦型規模的遊戲場域，邀請大家在春節假期期間，不妨將縣民公園作為旅途第一站，感受一下「屏東共融遊戲場」的魅力。

屏縣府工務處表示，此次工程除保留既有遊戲空間，更導入「水與綠」自然特色，透過營造屏東山系地貌、創造遊戲場地形高低變化，以打造錯落的視覺空間豐富性。其中，穿梭在場域的景觀水道，宛如孩童遊戲在山林溪水間，更結合在地特色素材，如車城洋蔥、老鷹紅豆等意象，呈現出縣民公園遊戲場2.0新型態樣貌。

此外，在遊戲場設計中，特地針對不同年紀及相異孩童需求，設計出多樣化遊戲設備，提供具有單人使用亦有多人共享的遊具，讓每一個孩子都能在場域裡找尋到適合自己的遊戲空間。

其中，有提供給學齡前孩童低遊戲強度的「小野人區」；富在地特色且達7米高洋蔥造型塔的「山大王區」；有著超刺激溜索設施的「山岳平台」；為了正值體力旺盛的大齡孩童打造木構極限闖關設施的「青少年挑戰區」。

還有具多種戲水設備，如水唧桶、對戰噴水管、倒水桶、灑水門及超長親水水道的「親水廣場」等場域，讓孩童一次遊戲多重體驗，歡迎民眾闔家大小一同來訪。