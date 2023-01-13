蝦皮(Shopee)將從周五(1月13日)起，關閉在波蘭的營運；蝦皮波蘭公司於周四在其官網上公布了該消息。

Wood&Co的分析師Lukasz Wachelko說：「事實本身或許沒有出人意料之外，因為蝦皮已經從其它一些市場撤出，而且在幾個月之前，該公司還裁減了波蘭的一些職位，所以市場對它的期望，大概是同樣會離開波蘭市場」。

蝦皮此前在歐洲的營運僅包括法國、西班牙、波蘭三個國家。而在先前相繼退出法國和西班牙之後，此意指蝦皮目前已經全面撤出歐洲市場。

蝦皮執行長馮陟旻(Chris Feng)在最新的一封電子郵件上說，儘管在波蘭已取得初步的進展，但是仍決定關閉該國的業務，以加強對亞洲和(特別是巴西)拉丁美洲的關注。

該東南亞最大電子商務公司是在2021年秋季進入波蘭市場。隨後宣布將擴大在西班牙的業務。

然而蝦皮在2022年3月先退出法國市場，3月也關閉了在印度的業務。同年6月也閃電退出了西班牙市場。

蝦皮隨後又在9月宣布退出阿根廷、智利、哥倫比亞和墨西哥等拉丁美洲部分業務，突顯出該公司的困境。