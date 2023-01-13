永豐投信13日公布1月將除息的兩檔股票型ETF實際配息公告，00888永豐台灣ESG ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)將進行季度配息，每單位實際配發0.208元，00858永豐美國500大ETF則進行半年度配息，每單位實際配發1.128元。

以1月12日收盤價來看，00888收12.91元，00858收26.09元。投資人在1月17日封關日前買進或持有這兩檔ETF，均可參與本次除息機會。00888經理人張怡琳指出，依投信投顧公會資料，截至2022年11月底，00888累計受益人數已達91,896人，相較於2022年初受益人數88,151人，增加3,000餘人，顯示在經濟環境震盪與市場修正下，市值加權型商品依然相對受投資人青睞。

張怡琳說，面對經濟不確定性仍高，預料全球股市上半年的波動風險仍不小，而00888追蹤的「富時台灣ESG 優質指數」，精選ESG評分高的一籃子股票，再以股息殖利率為加權因子，所以不僅能掌握到ESG風潮，也兼顧企業EPS與收益，搭配00888已納入收益平準金機制，更適合投資人作為參與台股長期契機與存股標的。

00858所追蹤的則是STOXX美國500股票指數，00858經理人周彥名表示，相較於一般投資人熟悉的標普500指數以「流通市值加權」為成分股標準，STOXX美國500股票指數是以「市值」進行篩選，能更即時納入「真正排行前500大市值」的美股企業，而且產業涵蓋範圍和標普500指數一樣廣泛多元，包括科技、金融、醫藥、能源、民生消費、通訊等，00858投資人也能因此一次囊括不同產業的美國龍頭企業。

周彥名認為，目前市場普遍預估，利率高峰可能會落在今年上半年，待利率開始回落後，將促使市場資金開始逢低布局，預期下半年美股將有所表現，建議投資人可透過00858來捕捉美股行情機會，同時降低個別產業、企業風險，惟需注意整體總體經濟市場變化。