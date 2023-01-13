行政院長蘇貞昌請辭閣揆消息傳了好幾天，至今仍未有確定答案，他今日來到高雄，視察前鎮漁港建設計畫推動情形，會中，高雄市長陳其邁也感謝中央大力相挺；而蘇貞昌也說，第一時間出來講最多，公開誇獎行政院和感謝蘇貞昌，就是陳其邁，所以他感到溫暖，甚至他直言「有人私下握手時偷搔手，那沒有用」。

行政院院長蘇貞昌今帶領行政院團隊到高雄視察前鎮漁港建設計畫推動情形，外界也解讀這是蘇貞昌的「畢業之旅」。高雄市長陳其邁一開頭就先感謝蘇貞昌對高雄照顧，他說，前鎮漁港改建總經費約10億，後續因原物料、工資上漲，自蘇上任後一路增加到約80億，讓工程順利進行。他提到，中央大力相挺，「蔡總統、蘇院長挺高雄，所以高雄也挺蔡總統及蘇院長」。

而蘇貞昌則建議，多功能船員服務中心等相關未來需委外營運的設施，在工程施工時即要辦理委外招商，以利於工程完工後得以接續營運。

話鋒一轉，蘇貞昌也提到，陳其邁是第一時間出來講最多，公開誇獎行政院和感謝蘇貞昌的人，所以他感到很溫暖，他說，有人就不敢公開說，做再多他也沒感覺，還覺得是應該的，這我都有感覺，他也意有所指說，有人私下握手時偷搔手，那沒有用，像陳其邁公開寫得那麼大篇，感覺就是不一樣。

船員服務中心預計今年2月就可完工。（洪靖宜攝）

前鎮漁港建設專案，中央及地方單位同時辦理11項工程，該建設專案計畫中央及地方單位同時辦理11項工程，由高市府代辦的8項工程目前平均進度約85％，整體工項預計於今年3月完工；而由中央負責的3項工程中，多功能船員服務中心預計今年2月就可完工。