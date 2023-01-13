日本媒體報導，經過冗長的精神鑑定分析後判定，涉嫌槍殺前首相安倍晉三的42歲山上徹也精神狀態適合受審。奈良地方檢察廳今天依殺人罪等將他起訴。

「讀賣新聞」報導，安倍晉三去年7月8日在奈良助選時遇刺身亡，奈良地檢將嫌犯山上徹也進行約5個多月的鑑定拘留，在精神鑑定後，不認為他有精神疾病。山上徹也自製槍枝、火藥、調查安倍預定演說的行程等，有計畫的採取行動，因此結論是他刑事責任能力沒問題。

奈良地檢以山上徹也涉嫌犯下殺人罪、違反槍砲刀械法予以起訴。日媒表示，此案可能以裁判員（類似陪審員）審理。