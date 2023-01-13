苗栗縣警察局統計分析去年12月份受理詐欺案類，以假投資88件最多、解除分期付款45件次之、假網拍28件再次之，另假交友也有26件，累積詐騙金額假投資逾新台幣8559萬餘元，平均每件受騙金額為近百萬元，解除分期付款逾661萬餘元，假交友逾千萬元，顯示以「假投資」詐騙之損失金額最可觀。

苗栗縣警局加強年節前夕反詐騙宣導。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

縣警局經分析本期受理假投資88件，其中40件詐騙網站為「潮之家」占受理總數近50％，經查該詐騙網址以投資娃娃機台為由，誆稱保證獲利、穩賺不賠，誘使被害人至詐騙網頁註冊並提供詐騙帳戶供儲值現金，並虛設網頁使被害人誤信有獲利，俟被害人投資一定期間後，欲出金時方知遭詐騙。「假投資真詐財」之詐騙手法眾多，從投資靈骨塔、海外基金、石油、比特幣、區塊鏈、博奕、飆股等手法不斷翻新，分析其特徵如下：

一、以網路社群大量發布投資訊息並要求加LINE私訊。

二、假客服群組提供投資網站，量化分析高獲利，誘騙民眾投資。

三、匯款至不認識帳個人戶或人頭帳戶，至指定的網頁註冊與儲值現金。

四、想要領出獲利遭拒，要求繳交保證金或稅款就是不出金，最後關閉網站。

苗栗縣警局加強年節前夕反詐騙宣導。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

縣警局長陳武康呼籲，投資應慎選合法管道，絕不要相信網路上投資訊息如「飆股」、「保證獲利」、「穩賺不賠」或「高投資報酬率」等，網友不會幫您賺錢、請勿聽信網友投資訊息，針對是類訊息應提高警覺或撥打165反詐騙諮詢專線，苗栗縣警察局關心您。