BWF（世界羽聯）以1000分等級的馬來西亞公開賽展開新賽季，台灣羽球天后戴資穎保持火燙狀態，連續2戰以直落2的結果收下比賽，輕鬆闖進女單8強，小戴過去在馬來西亞公開賽奪下現役女單選手最多的4座冠軍，如此傲人戰績也被當地媒體封為「大馬賽皇后」。

前中國大陸球后張寧曾在馬來西亞公開賽拿下歷史最多的5座女單冠軍，包含2004年到2006年的三連霸，小戴2013年首度在大馬奪冠，也是她生涯第2座超級賽冠軍，同樣也在2017到2019年寫下女單三連霸，目前只差一冠就能追平張寧的紀錄。

根據大馬媒體《星洲日報》報導，小戴受訪時被問及是否來到大馬比賽時，自己的運氣都會特別好，小戴表示自己在大馬受到很多球迷支持，很喜歡來到這裡比賽，「確實讓我有在主場作戰的感覺。」但隨著年紀漸長，小戴也提到自己追求冠軍的執念，已經沒有過去這麼高，「我現在其實已經沒有想得太多，隨著自己的年齡增長，我已經降低了期待感。」

小戴13日將迎來女單8強賽事，對手是同樣為台灣女單好手的許玟琪，若勝出將在4強碰上山口茜及布里西費特（Mia Blichfeldt）的勝方，此外本屆的馬來西亞公開賽也迎來重要改革，已經從超級750級別升級為超級1000賽，若小戴順利奪下女單冠軍，是相當具有歷史性的一刻。