蘇花公路中斷，交通部緊急調度鐵道、海運配合疏運，同時開放中巴、小客車通行中橫，盼盡量紓解東部壓力。台鐵加開班次、航空國內線機動增班，航港局也協調快輪幫忙，不僅運貨還可以搭載車輛往返花蓮、台北。

國防部今證實，海軍將撥出一艘「戰車登陸艦」供交通部調度，目前船隻正在花蓮港待命，若有需求，隨時可加入疏運行列。

這艘中明艦（LST-227）是海軍中海級戰車登陸艦，船身中間是一個長方形大艙，無支柱，專供裝運戰車、輪車使用。平時駐紮在左營軍港，主要執行離島人員、物資、車輛等運補任務。