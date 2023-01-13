大千復健科林尹晴職能治療師分享簡易的餐具輔具。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

病友及家屬參與病友會活動，現場滿滿年味。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

配合農曆春節到來，苗栗大千醫院腦中風團隊特舉辦「健康福氣撈不盡 大千醫療伴你行」愛腦友病友會活動，與病友們分享來自馬來西亞和新加坡的過年傳統菜餚「魚生」，由營養師介紹適合病友食用的魚生食材，以及職能治療師分享病友用餐時的簡易輔具，同時讓病友一邊體驗撈魚生、一邊說吉祥話，整個活動現場熱鬧歡喜、充滿年味。

大千醫院神經內科主任林奕夫表示，馬來西亞和新加坡在新年時一定會吃的一道菜餚就是魚生，這道菜是以三文魚等新鮮生魚片，配上各種富有吉祥寓意的蔬菜水果切成的絲，再撒上芝麻、碎花生、五香粉、胡椒粉等調味料，最後淋上特製的醬汁。民眾在食用時，所有的人一起用筷子將食物高高夾起，夾得越高越多，就表示新的一年能步步高升、順心如意，這樣的活動就是「撈魚生」。

為了讓腦中風病友能享用適合的魚生食材，大千醫院營養師江仕峯建議，食材準備可依循多種類食物為準則，並保持食材原態、減少加工。例如：全榖根莖類可選擇地瓜絲及芋頭絲、水果類可選擇棗子或蓮霧切成絲、蔬菜類則以紫萵苣絲及紅蘿蔔絲為主、豆魚肉蛋類則可挑選低脂雞絲或豆干絲、最後撒上油脂類的芝麻或花生等堅果即可。

撈魚生最重要的工具就是筷子，但對於腦中風的病友來說，因受病情影響，手指操作餐具的動作可能不如以往，因此大千醫院復健科職能治療師林尹晴表示，病友可使用輔具來補足身體能力的不足，增加生活的獨立性及品質。像是對於手部較不靈活或無力的病人，可以加粗餐具的把柄，讓抓握較省力；或是使用夾式筷子，幫助手指靈活度不佳但仍有抓握力量的病人，較容易以筷子進食。

春節期間飲食難免大魚大肉，江仕峯提醒，務必記得補充蔬菜水果，每餐攝取量以1.5個拳頭大小的份量為基準，並且可準備多樣化的蔬菜水果，增加膳食纖維及飽足感，減少身體負擔，才能健康過好年。