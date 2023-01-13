台中市政府交通局13日上午舉辦「路口停看行、您行我也行」公車安全宣誓活動，共17家客運業者代表到場並承諾加強駕駛員教育訓練，落實「停、看、行」。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市日前發生多起行人行經路口遭車輛撞傷事故，台中市政府交通局除持續進行公車轉向大稽查，更於13日上午在台中客運高鐵停車場舉辦「路口停看行、您行我也行」公車安全宣誓活動，共17家客運業者代表到場並承諾加強駕駛員教育訓練，落實「停、看、行」，營造友善的交通環境。

交通局長葉昭甫指出，台中市目前約有1500位公車駕駛員、每日發車班次約8500班，乘載著市民通勤、接駁，也是遊客來台中旅行的代步工具，身負疏運重任，駕駛行為和用路安全息息相關，大眾運輸安全絕不容許打折扣。

葉昭甫說，交通局自去年12月29日起持續進行路口公車轉向大稽查，截至本月10日止，共稽查481輛公車，其中9輛公車未停讓行人，其餘公車路口轉彎均符合停讓行人規定，交通局將持續擴大加強實施路口稽查，並要求業者督導公車司機落實路口停看行等行車安全機制，若有違規、絕不寬貸。

葉昭甫說明，今日公車安全宣誓活動，除要求客運業者加強教育訓練，路口稽查也持續上緊發條，對違規客運業者祭出處分，並納入「台中市市區汽車客運營運與服務評鑑計畫」，評鑑結果將作為後續年度營運虧損補貼依據，也列為日後客運業者競標路權和申請既有路線續營的參考，交通局會持續輔導各業者提升服務品質。

交通局指出，今日包括台中客運、統聯客運、仁友客運、巨業交通、全航客運、豐原客運、東南客運、豐榮客運、苗栗客運、中台灣客運、和欣客運、四方巴士、捷順交通、中路客運、總達客運、國光客運及建明客運等17家客運業者皆到場。