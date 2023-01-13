喜迎兔年！新北市客家文化園區23日（初二）至26日（初五），規畫「福兔來客」闖關任務，讓民眾從中體驗客家服飾、年節遊戲、客語童謠及認識園區特色場域，完成闖關就能獲得紀念禮品及抽獎券，26日將公開抽出最大獎MacBook Air筆記型電腦及Apple系列產品，歡迎民眾踴躍參加。

新北市客家局說明，「福兔來客」任務共有5關卡，第一關是「過新年穿新衣」，換上園區的客家服飾，拍攝復古風照片，第二關是「好手氣跌三烏」，體驗客家特色的年節遊戲並用客語吉祥話拜年，第三關是「Hakka兔快閃舞」，闖關者變身為小兔子，唱跳客語童謠搭配兔子舞。

第四關則是「柯南覓覓客」，化身名偵探在園區尋找任務道具，完成以上關卡將獲得最後一關的所在地線索，依提示找到第五關「哈客好運到」的好客兔大師，就能透過心靈牌卡獲得正能量的啟示及祝福，並且拍照打卡上傳新北市客家局臉書粉絲專頁，即完成福兔來客任務，就能參加大吉搖搖樂及發財樹紅包抽抽趣，把福袋帶回家。

完成任務者另獲抽獎券，將於26日公開抽出MacBook Air筆記型電腦、iPad Air5平板電腦、Apple Airpods Pro藍芽耳機等大獎，27日至29日，還有新春DIY優惠，園區主打的手作體驗項目將享有買一送一的優惠。

此外，園區的文創商品也會在新春期間辦理優惠活動，而「職人匠心－傳統工藝展」展期至3月19日，帶領大家感受傳統工藝的極致魅力，展區還有VR、AR教材可以體驗，透過遊戲方式認識客家節慶、音樂及美食文化。

若是肚子餓了，就到園區的「大嬸婆御膳房」大啖美食吧！餐廳曾獲客家美食榮譽標章，所推出的客家風味餐，令人想起童年時媽媽的好手藝，不管是客家小炒、梅干扣肉還是薑絲炒大腸，都讓人看到就直流口水，忍不住多扒了幾口飯，吃完感到幸福滿滿！