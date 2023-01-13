竹北市代表會昨審議通過市公所提出的紓困自治條例，12日前入籍者每人能領6000元民生紓困金，吸引上千民眾搶入籍。民進黨發言人、前新竹市議員李妍慧以3大理由喊話新竹市長高虹安喊話，應慎重考慮跟進發放，勿讓新竹市民感到相對剝奪。

李妍慧指出，經濟成果的共榮感，新竹市不應該缺席，尤其新竹市與新竹縣竹北市共處大新竹生活圈，竹北普發6000元的事在社群沸騰，但反觀頭前溪另一頭的新竹市冷冷清清，尤其竹科周邊居民眾多，卻「一個園區，兩樣情」，北邊的竹北市歡欣鼓舞，南邊的新竹市安安靜靜。

李妍慧提出3大理由，首先，目前地方政府僅有竹北市跟進中央普發現金，竹北市和新竹市都是大新竹生活圈的一環，竹科人對經濟成長、稅收增加有很大貢獻，但只有竹北市普發現金，讓新竹市民有明顯相對剝奪感，竹北作為縣轄市都可以發，為何新竹市不行？

李妍慧也指出，翻開最近兩年新竹市決算報告數字，2021年和2020年相加，新竹市地方稅收就超徵18.35億元，除以新竹市人口45萬人，估計新竹市民應可普發4077元，代表竹市有能力發放。

最後，李妍慧也說，高虹安是民眾黨唯一的縣市首長，立院民眾黨團先前曾公開呼籲政府，「遲到總比不到好！ 」超徵稅收應還稅於民、直接發現金。

李妍慧也認為，按此標準，高虹安，是否遵從民眾黨團的政策標準，普發現金？並建議高虹安，結束選舉狀態、盡快上任，跟進讓人民有感的政策，造福新竹市民。