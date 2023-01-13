國民黨籍台北市議會議長戴錫欽。（圖／報系資料照）

九合一選舉民進黨大敗，國民黨2024聲勢看好，派誰出征總統大位成各界焦點。國民黨台北市議會議長戴錫欽表示，很多有志之士要投入2024大選是好事，但必須透過公開、公平、透明的遊戲規則，選出最強的候選人，無論最後出線的是誰都必然有其潛力；若國民黨繼續搞分裂、內鬨，必將重蹈覆轍，他相信黨主席朱立倫也了然於胸，會做出「最好的安排」。

戴錫欽今（13）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，很多有志之士想投入2024大選，這是好事，透過公開、公平、透明的遊戲規則，推出最強的候選人，這是藍營支持者的共同心願，最中無論是誰披藍袍出征，都可見其潛力。

戴錫欽指出，國民黨作為最大在野黨，有責任要去整合、團結所有非民進黨陣營的力量，才能對決民進黨呼之欲出的賴清德。

不僅如此，戴錫欽更強調，若國民黨又重蹈覆轍，搞分裂、內鬨，這絕對是多數人所不樂見的，相信朱立倫主席也已了然於胸，會做出最好的安排。雖然這次台北市第三選區立委補選，國民黨的王鴻薇勝過民進黨的吳怡農，但這股氣勢能否延續到2024是關鍵，目前只能說「有機會」，而不是補選贏大選就會贏，國民黨必須首重團結一致，才能重返執政。